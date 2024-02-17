Sakarya'da İki Tanker Çarpıştı, Yaralanan Olmadı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde meydana gelen kazada iki tanker çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki tankerin çarpıştığı kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar meydana geldi.
Karasu istikametinden Kaynarca yönüne giden Y.C'nin kullandığı 54 AAS 472 plakalı tanker ile Adapazarı yönünden Kaynarca istikametine giden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 20 V 6236 plakalı tanker ilçe girişindeki kavşakta çarpıştı.
Kazada yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.