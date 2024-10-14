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Sakarya'da İki Mağara Turizme Kazandırılacak

Sakarya'da İki Mağara Turizme Kazandırılacak
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Sakarya'da Koruma altına alınan iki mağaranın bölge turizmini canlandırmayı hedefliyor. Yerel yetkililer, mağaraların doğa turizmi açısından zengin olduğunu ve gelecekteki projelerle bu alanların ziyaretçilere açılacağını belirtiyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca koruma altına alınan Sakarya'nın Karasu ve Söğütlü ilçelerindeki iki mağaranın yapılacak projelerle bölge turizmini canlandırılması bekleniyor.

Geçen yıl koruma altına alınan Sapanca ilçesindeki Soğucak, Bataklıdere mağaralarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Karasu ve Söğütlü ilçelerindeki iki mağarayı da "tabiat varlığı" olarak tescil ederek koruma altına aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nedim Arsal, AA muhabirine, Karasu, Sapanca ve Söğütlü ilçelerinde bulunan dört mağaranın yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce tescillendiğini söyledi.

"Bu mağaralarımız doğal, estetik, bilimsel ve ekolojik açıdan değerli olması gibi özellikleri sebebiyle koruma altına alınmıştır. Gerek Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğümüz bünyesindeki uzmanlarımız gerekse Mağaracılık Federasyonu konusunda uzman hocalarımız tarafından çalışmalar yapılarak teknik esaslar değerlendirme raporları ve araştırma raporları hazırlandı." diyen Arsal, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğünün bu tür mağaraları, anıt ağaçları ve diğer tabiat varlıklarını korumak için elinden gelen çabayı göstermeyi sürdüreceğini kaydetti.

"Bizim için çok kıymetli bir durum"

Söğütlü Belediye Başkanı Selçuk Kurt da koruma altına alınan Söğütlü Mağarası'nın ilçe merkezine 12 kilometre mesafede, adını da bu mağaradan alan Mağara Mahallesi'nde bulunduğunu belirtti.

Mağaranın yaklaşık 470 metre uzunluğunda olduğunu ve iki kola ayrıldığını anlatan Kurt, mağara genişliğinin 1 ila 8 metre, yüksekliğinin de 1,5 ila 20 metre arasında değişkenlik gösterdiğini aktardı.

Kurt, mağaranın doğa turizmi açısından vahşi mağara turizmi olarak kullanılabilecek bir alan olduğunu ifade ederek, "Burası doğa anlamında doyuma ulaştıracak güzelliklerle dolu. İçinde bir akarsuyumuz da var. İçinde biriken alüvyonla birlikte suyun yüksekliği bazı yerlerde 10 santim, bazı yerlerde 80 santime kadar çıkabiliyor. İçeride sarkıtlarımız da olduğundan dolayı çok güzel bir görsel şölen var. İnşallah bunun gelecek nesillerimize bırakabileceğimiz kıymetli bir mirasımız olacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Mağaraya girdikten 20 metre sonra merdivenle 4 metre yüksekliğe çıkıldığını, mağaranın sonunun da 22 metre yükseklikte kaldığını aktaran Kurt, mağarada yarım metreyle 1 metre arasında değişen sarkıtların bulunduğu bilgisini verdi.

Kurt, mağarayla ilgili proje hazırlayacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sakarya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızla burada bir çalışma yürüteceğiz. Bu çalışma artık onların da öngörüsüne göre inşallah turizme kazandıracak bir projemiz olacak. Doğa turizmi anlamında Söğütlü'nün farkındalığını oluşturmak istiyoruz. Mağara bu anlamda bizim için çok kıymetli. İnşallah Bakanlığımızın da bu hassasiyetiyle beraber de vahşi mağara turizmine kazandırıp ilçemizi turizm cenneti yapmayı planlıyoruz."

"Turizme açılırsa vatandaşımız geleni misafir eder"

Karasu ilçesindeki Kızılcık Mahallesi muhtarı İsmail Hakkı Topaloğlu da mahallelerinde bulunan mağarada Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden ekiplerin ve üniversitelerden hocalar ile öğrencilerin araştırma yaptığını aktardı.

Araştırma yapan ekiplerin mağarayı çok beğendiğini ve değerlendirilmesi gerektiğini söylediklerini anlatan Topaloğlu, şöyle devam etti:

"İçeride sarkıtların olduğunu biliyoruz. İçeriye girdiğiniz zaman 50 metre genişliği olan alanlar var. Damlalardan çeşitli güzel sarkıtlar olmuş. Bunu devletimiz değerlendirecektir inşallah. Mahallemize bir turizm ve kültür mağarası kazandırmamız için biz de elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Burası turizme açılırsa vatandaşımız geleni misafir eder, gelsinler gezsinler. Mağaraya girenler uzunluğunu bulamadılar, ileride göl gibi su birikintisi varmış. Buradan iki kilometre yukarıya kadar gittiği söyleniyor ama mağaranın sonuyla ilgili kesin bir şey yok. Mağaranın yüksekliği ise 15 ila 20 metre arasında değişiyor. İçeri girdiğiniz zaman sarkıtlar var yani yürüme alanınız içerisinde de var."

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

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