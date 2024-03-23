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Sakarya'da Hekimler ve Sağlık Çalışanları İsrail'in Saldırılarını Protesto Etti

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Sakarya'da hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla "sessiz yürüyüş" gerçekleştirdi.

Adapazarı ilçesindeki Tozlu Camisi önünde beyaz önlüklerini giyerek toplanan hekim ve sağlık çalışanları, ellerinde taşıdıkları dövizlerin yanı sıra Türk ve Filistin bayraklarıyla Adapazarı Kültür Merkezi'ne yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan doktor Erdem Şentürk, İsrail'in Filistin'deki işgal, katliam ve soykırımının hız kesmeden devam ettiğini söyledi.

Kadın, çocuk, yaşlı on binlerce insanın katledildiğini ifade eden Şentürk, insanlık tarihinin en büyük zulümlerinden birinin bütün dünyanın gözleri önünde Gazze'de sürdüğünü kaydetti.

Şentürk, topraklarını terk etmeyi reddeden yüz binlerce insanın bombardıman altında açlık, susuzluk, hastalık içinde yaşam mücadelesi verdiğini anlatarak, " Gazze'de destan yazan, kendi şehadete eren ama insanlığı dirilten kahramanlara selam olsun. Sen kaybedeceksin İsrail, insanlık kazanacak. Filistin halkı kazanacak. Beyaz önlüklerini soykırıma karşı duvar örenler kazanacak. Yıktığın hastanelerin içinde bütün insanlığın hayatını kurtarmaya devam eden Gazzeli meslektaşlarımız kazanacak." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanları olarak çağrılarını yenilediklerini belirten Şentürk, "Bizler Gazze için atılacak bütün adımlarda, insani ve tıbbi yardımlarda gönüllü olmaya hazırız. Dünyada nice meslektaşımızın da buna hazır olduğunu biliyoruz. Devletimizi, sivil toplum kuruluşlarımızı ve uluslararası organizasyonları, Gazze için insanlık için adım atmaya davet ediyoruz." dedi.

Şentürk, insanlara "boykot"a devam etme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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