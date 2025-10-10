Sakarya'da Genç Yükümlüler İçin Gönüllü Eğitim Programı Başlatıldı

Sakarya'da genç yükümlüler, farklı mesleklerden 53 gönüllünün bilgi ve tecrübe aktarımıyla geleceğe hazırlanıyor.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, yükümlülerin özgüven kazanarak sosyal hayata katılımlarını sağlamak amacıyla denetimli serbestlik hizmetlerinde gönüllülerin yer almasına yönelik uygulamayı 10 ay önce başlattı.

Uygulama kapsamında akademisyen, mutfak şefi, yazar, el sanatları eğitmeni, sporcu ve iş insanı gibi meslek gruplarından 53 gönüllü, yükümlülerin uyum süreçlerini kolaylaştırmak, becerilerini geliştirmek ve onları kötü davranışlardan uzak tutmak amacıyla düzenlenen çeşitli etkinliklerle bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor.

Pasta yapımı, ahşap boyama, ebru sanatı, nefes farkındalık, kitap atölyesi, eğitim seminerleri gibi etkinliklere katılan ağırlıklı 15-18 yaş aralığındaki yükümlüler, belirli bir alanda beceri edinmeye yönelik kazanım sağlıyor.

Düzenlenen 267 kültürel, sanatsal ve mesleki eğitim faaliyetinden 5 bine yakın yükümlü faydalandı.

"Meslek edinmelerine yönelik destekler sunuyoruz"

Sakarya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görevli sosyal hizmet uzmanı Şeniz Atan, AA muhabirine, yükümlülerin toplumla bütünleşmelerine ve suç ortamlarından uzak durmalarına yönelik infazın yanında eğitim ve iyileştirmeye yönelik rehabilitasyon çalışmalarına da önem verdiklerini söyledi.

Sakarya'nın denetimli serbestlik gönüllüleri uygulamasının başlatıldığı ilk illerden olduğunu belirten Atan, "Suç toplumsal olay, suçun önlenmesi de ancak toplumdaki bireylerin, kurum ve kuruluşların bir araya gelerek mücadelesiyle sağlanabilecek ve suçun azaltılması ancak bu şekilde mümkün olabilecek düşüncesiyle Türkiye'de ilk defa denetimli serbestlik gönüllüleri çalışması başlatmıştık. 53 gönüllümüzle çeşitli etkinlikler, atölyeler, çalışmalar ve eğitimler düzenlemekteyiz." dedi.

Atan, özellikle genç yükümlülerin toplumla bütünleşmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri, topluma rol model olan kişilerle daha çok bir araya gelmeleri, farklı insanlarla tanışmaları, değer, sorumluluk, özgüven duygularının gelişmesi için bu tür etkinlikleri önemsediklerini vurguladı.

Yükümlülerin sabretme, sebat etme, sorumluluk alma gibi becerilerini geliştirmek, farklı bireylerin bir araya gelerek iletişim kurmalarına yönelik etkinlikler gerçekleştirdiklerini anlatan Atan, şöyle devam etti:

"Örneğin mutfak atölyesinde güzel pastalar ortaya çıktı, süslemeleri yükümlülerin kendi istekleri ve yaratıcılıklarına bırakıldı. Etkinlikle gönüllülerimiz aracılığıyla gençlerin yeteneklerini keşfederek o alanlarda kendilerini geliştirmeleri, hobi ya da meslek edinmelerine yönelik destekler de sunuyoruz. Burada da böyle pasta yapımına meraklı, el becerisi yatkın gençlerimizi de gözlemledik. O gençlerimizi de isterlerse eğitim, kurs ve devamında da meslek edinmelerine yönelik farklı çalışmalara yönlendirmeyi düşünüyoruz."

Atan, etkinliklerde gençlerin sıkıntı ve sorunlarını daha rahat ifade edebildiklerini gözlemlediğinden bahsederek, bu sayede çözüme yönelik daha erken ve hızlı müdahale gerçekleştirdiklerini, gençlerin suçtan uzak durmasına katkıda bulunduklarını sözlerine ekledi.

"Becerileriyle ilgili farkındalık kazandıklarını düşünüyorum"

Denetimli serbestlik gönüllüsü şef Esma Büşra Bak da topluma faydalı olmak adına 7 genç yükümlüyle kurucusu olduğu işletmede pasta yapım etkinliği düzenlediklerini kaydetti.

Keyifli ve verimli bir etkinlik düzenlendiğini dile getiren Bak, "Elleri yatkın birden fazla arkadaşımız vardı ama biri sanki yıllardır pasta yapıyormuşçasına başarılıydı. Kendisi de isterse mesleğe yönlendirebiliriz. Mutfak ilgi alanı olan varsa daha fazla kendilerini ilerletebilirler. Bugüne kadar bunun farkında değillerse de farkındalık kazandıklarını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Bak, yükümlülerin pastanın baştan sona yapım sürecinde yer aldığını, işin inceliklerini hakkında bilgi sahibi olduklarını belirterek, tamamen kendi başlarına pasta yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

"Uygulamadan memnunum"

Denetimli serbestlik yükümlüsü 18 yaşındaki E.K. de uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mutfak atölyesinde yeni arkadaşlıklar edindiğini belirten E.K, "Pasta yapmayı öğrendik. Çok da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Eğitim güzeldi. Sabırla ilgili aktiviteler yapıp sabrımızı deniyoruz. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Pasta yapmayı öğrendim. Aslında şef olabilirmişim onu hissettim. İlk defa pasta yaptım ama sanki yıllardır yapıyormuşum gibiydi." ifadelerini kullandı.