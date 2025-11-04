Haberler

Sakarya'da Eylül ve Ekim Ayı Asayiş Raporu Açıklandı

Sakarya'da Eylül ve Ekim Ayı Asayiş Raporu Açıklandı
Güncelleme:
Sakarya Valisi Rahmi Doğan, son iki ay içinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik operasyonlarında 6,648 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, önemli uyuşturucu ve silah ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, trafik denetimlerinde 72,451 araca yasal işlem uygulandı.

Sakarya'da eylül ve ekim ayı asayiş ve güvenlik faaliyetleri paylaşıldı.

Sakarya Valisi Rahmi Doğan başkanlığında Sakarya Valiliğinde gerçekleştirilen asayiş ve güvenlik toplantısında, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, fuhuş, sahil güvenliği ve trafik tedbirleri konularına ilişkin veriler paylaşıldı.

Doğan, iki ayda 6 bin 648 şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapıldığını, "uyuşturucu ticareti" yapan 17 zanlı ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında yakalanan 2 şüphelinin tutuklandığını belirtti.

Doğan, operasyonlarda, 51 bin 137 sentetik ecza, 160 kilogram 892 gram sentetik uyuşturucu, 7 bin 854 sentetik uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 122 bin 505 lira, 290 avro, 130 bin 205 dolar ve 500 Danimarka kronu, 16 milyon 837 bin 349 dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı), çeşitli miktarlarda puro, elektronik sigara ve likiti, tütün, cep telefonu, içki ile cinsel içerikli ürünün ele geçirildiğini kaydetti.

Operasyonlarda 193 ruhsatsız tabanca, 64 ruhsatsız tüfek, 52 kuru sıkı tabanca, kalaşnikov piyade tüfeği, değişik çap ve miktarda fişek, elektronik malzemenin ele geçirildiğini kaydeden Doğan, şasi numarası kazınmış 2 motosiklet, çalıntı 11 otomobil, 13 motosiklet, 12 bisikletin yakalandığını anlattı.

Doğan, kumar oynandığı tespit edilen 36 kişiye adli ve idari işlem uygulandığını, 8 iş yerinin mühürlendiğini ifade ederek, fuhuş yapıldığı belirlenen 4 adresin mühürlendiğini ve 11 şüpheliye idari işlem uygulandığını anlattı.

Çeşitli suçlardan aranan 2 bin 225 kişinin yakalandığını belirten Doğan, bunlardan 295'i hakkında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu kaydetti.

Doğan, DEAŞ, PKK/KCK ve FETÖ ile terörizmin finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan 24 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını, göçmen kaçakçılığı kapsamında ise 5 kişiye, 13 organizatöre ve 516 yabancı uyruklu kişiye idari ve adli işlem yapıldığını ve 6'sının tutuklandığını ifade etti.

Trafik denetimleri kapsamında 447 bin 67 araç ve sürücü denetlendiğini, 72 bin 451 araca yasal işlem yapıldığını, 4 bin 167 aracın trafikten men edildiğini, 1237 sürücü belgesinin geri alındığını aktaran Doğan, abartı egzozdan 355, yüksek sesle müzik dinlemekten 571, hatalı parktan 5 bin 566 araca cezai işlem uygulandığını, 463 aracın otoparka çekildiğini, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanmaktan 137 kişiye toplam 216 milyon 39 bin 357 lira trafik idari para cezası kesildiğini anlattı.

Doğan, sahil güvenlik karakol komutanlığınca yapılan çalışmalarda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik 815 kişiye UYAP sorgulaması yapıldığını, 74 deniz aracının kontrol edildiğini, yasa dışı faaliyetler icra eden 11 şahsa yasal işlem ve toplamda 17 bin 718 lira idari para cezası uygulandığını belirterek, 29 balıkçı gemisinde bulunan 96 bin 377 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapıldığını, yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde kullanılan 1500 metre uzatma ağının muhafaza altına alındığını kaydetti.

