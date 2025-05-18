Sakarya'da Dolu ve Sağanak Yağış Başladı
Sakarya'da etkili olan dolu yağışı yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Hendek ilçesindeki piknik alanında doluya yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Sakarya'da dolu yağışı ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent genelinde etkili olan dolu yerini sağanağa bıraktı. Yağış nedeniyle su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.
Hendek ilçesi Selman dede mesire alanı ve hayvanat bahçesinde piknik yapan vatandaşlar da doluya yakalandı.
Piknik alanı yer yer beyaza büründü.
Kaynak: AA / Gürkan Özer - Güncel