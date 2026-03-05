Haberler

Sakarya merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı. Eş zamanlı yapılan operasyonlarda dolandırıcılık suçunda kullanılan materyallere el konuldu.

Sakarya merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 11 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, cep telefonu, laptop, masaüstü bilgisayar, ofis malzemeleri ürünlerini düşük tutarlarda ikinci el alım satım sitelerinde ilan yayınlayarak ülke genelinde 29 kişinin mağdur edildiğini tespit etti.

Sakarya merkezli Mersin, Adana ve Gaziantep'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tabanca, 24 fişek, suçta kullanıldığı tespit edilen 3'üncü şahıslara tanımlı bankamatik kartları, mobil hatlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak

Aliyev ateş püskürdü! İran için söyledikleri yeni savaş çıkarır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya 'Hazırlıklı olun' talimatı

Azerbaycan'da neler oluyor? Aliyev'den orduya "Hazır olun" talimatı
İran, İsrail'e 1 tonluk savaş başlığı taşıyan Khorramshahr-4 füzesi fırlattı

İran'ın yeni savaş makinesi! İlk kez fırlattılar
Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti

Motosiklet kazasında ölen kızının cansız bedenini gören baba intihar etti
Rusya'dan ABD ve İsrail'e olay suçlama: Arap ülkelerini bilerek savaşa sürüklediler

Rusya savaş ateşini körükleyen oyunu ifşa etti: Bunu bilerek yaptılar
Uyuşturucu testi negatif çıkan Lal Denizli: Hiçbir zaman bana inananların başını öne eğdirmem

Uyuşturucu testi negatif çıkan belediye başkanından açıklama var
TFF'nin açıkladığı karar Beşiktaş ve Galatasaray'da endişe yarattı

TFF'nin bugün açıkladığı karar taraftarlarda büyük endişe yarattı