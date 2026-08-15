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Adapazarı'nda Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

F.T. idaresindeki 54 FZ 546 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, Otuziki Evler Mahallesi 32 Evler Caddesi'nde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan kamyonetteki M.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kamyondan yola saçılan malzemeler ise toplandı.

Kaynak: AA
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