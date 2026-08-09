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Sakarya'da 3 ilçede denize giriş yasağı

Sakarya'da 3 ilçede denize giriş yasağı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı. Yetkililer vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Bu karar, denizdeki tehlikeli akıntı ve dalga riskine karşı alındı. Vatandaşların can güvenliği için önlem olarak yasak getirildi. Yetkililer, hava koşulları düzelene kadar denize girmemeleri çağrısında bulundu.

SAKARYA'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girişler yasaklandı.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede, denize girmek yasaklandı. Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde vatandaşlar, denize girmemeleri yönünde uyarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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