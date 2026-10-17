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Sakarya'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 Irak ve 1 Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer ikisi sınır dışı için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışma yürütüldü.

Adapazarı ve Arifiye ilçelerinde özel harekat destekli düzenlenen operasyonda, geçmiş dönemde örgüt içinde faaliyet gösterdiklerine ilişkin ifadeler ve teşhisler doğrultusunda belirlenen 3 Irak uyruklu ve 1 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı. Diğerleri ise sınır dışı işlemleri için Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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