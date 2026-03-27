Haberler

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 1 tutuklma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 yabancı uyruklu şüpheli yakalandı, bunlardan biri tutuklandı, diğerleri deport edildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemde terör örgütü DEAŞ saflarında faaliyet gösterdiklerine dair haklarında bilgiler bulunan Irak uyruklu 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, Özel Harekat polislerinin de desteğiyle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 4 şüpheli ise deport edildi.

HABER: Serhat YILMAZ/ADAPAZARI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rusya'dan benzin ihracatına yasak

İran'dan sonra dünya piyasalarını ateşe edecek bir karar da Rusya'dan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
İntihar eden fenomen Kübra Karaaslan'ın imam babasından ilk sözler

İntihar eden fenomenin imam babasından ilk sözler
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest

Savaşta bir ilk! ABD’nin son hamlesine Rusya'dan rest geldi
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın otel odasında gözaltına alındığı anlar

Uşak Belediye Başkanı'nın belediye çalışanıyla basıldığı anlar

Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor