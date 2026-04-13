Sakarya'da Girişimcilik Olimpiyatı Ödül Töreni

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Sakarya Şubesince, "Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" ödül töreni gerçekleştirildi.

Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, yaptığı konuşmada, her büyük dönüşümün küçük fikirle başladığını ve o fikri hayata geçirecek olanın cesaret, inanç ve kararlılık olduğunu söyledi.

Fikirlerin cesaretle buluştuğu, hayallerin projeye dönüştüğü çok kıymetli sürecin içerisinde olduklarını belirten Kocacık, "Bu program sadece yarışma değil, gençlerimizin geleceğine dair ortaya koyulmuş güçlü vizyonun adıdır. Bilgiyi ezberleyenler değil o bilgiyi projeye, değere ve çözüme dönüştürenler öne çıkacaktır." dedi.

Ülkenin en büyük gücünün yetişmiş, düşünen ve üreten gençlik olduğunu dile getiren Kocacık, "Türkiye Yüzyılı"nın, bekleyenlerin değil harekete geçenlerin, tüketen değil üretenlerin ve hayallerini gerçeğe dönüştürenlerin yüzyılı olacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, projenin temel amacının öğrencilerin düşünen, bilgi ve becerilerini yaşamla ilişkilendiren, gerçek yaşam problemlerine çözümler geliştiren ve toplumsal katma değer sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak olduğunu belirtti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin erdem, değer ve eylem bütünlüğü içerisinde bilgiyi hayata dönüştürebilen sorumluluk sahibi, üretken nesiller yetiştirmeyi esas aldığına değinen Bakırtaş, "Bu projeler, Maarif Modeli'mizin sahaya yansıyan en güçlü ve somut örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileriyle donanarak, girişimcilik kültürünü erken yaşta içselleştirmesi ve bilimsel süreçlerle üretim temelli alanlarda aktif rol alması vizyonumuzla birebir örtüşmektedir." diye konuştu.

Her projenin hayal gücünün, cesaretin ve bilgiyi eyleme dökme iradesinin başarı hikayesi olduğunu dile getiren Bakırtaş, girişimciliğin sadece yenilikçi fikir ortaya koymak olmadığını, o fikri topluma fayda sağlayan "değer" haline getirme yolculuğu olduğunu vurguladı.

Bakırtaş, girişimcilik ruhunu "çekirdekten" yeşerten adımların zamanla büyüyerek ülkeye hayırlı hizmetler sunacağını ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek vizyoner markaların ve girişimlerin temelini oluşturacağını sözlerine ekledi.

GİV Sakarya Şube Başkanı Baki Demir de törende vakfın faaliyetlerini anlatan sunum yaptı.

Törende, "Deprem Farkındalık" kategorisi ile çeşitli alanlarda projelerin üretildiği "Ortaokul" ve "Lise" kategorilerinde dereceye giren 7 öğrenci ve danışman öğretmen ödüllerini aldı.

Kaynak: AA / Mine Yıldırım
Verilen süre doldu, ABD'nin Hürmüz ablukası başladı

Ve dünyanın gözünü çevirdiği savaşta korkulan oluyor

Çin'den ABD'ye abluka resti: İran ile ticaret anlaşmamız var, iç işlerimize karışmayın

Dünya diken üstünde! Çin'den ABD'ye çok sert abluka resti
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası

Tümer Metin'den gündem olacak şampiyonluk iddiası
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
Papa 14. Leo’dan yanıt gecikmedi: Trump yönetiminden korkum yok

Papa, Trump'ın tehdidi sonrası geri adım atmadı: Korkum yok
Saba Tümer’in sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak bana saçma geliyor

Sözleri yeniden gündemde: Çocuk doğurmak saçma
Venedik düğünü hala akıllarda! 56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı

56 yaşında hamilelik açıklaması ortalığı karıştırdı