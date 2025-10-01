Haberler

Sakarya'da Çatırdayan Bina Tahliye Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ilçesinde çatırdamaya başlayan 2 katlı bina, güvenlik önlemleriyle tahliye edildi. AFAD ve belediye ekipleri inceleme başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, duvarlarından çatırdama sesleri gelen ve camları çatlamaya başlayan 2 katlı bina tahliye edildi. Çevresinde güvenlik önlemi alınan binada inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saatlerinde, Akyazı ilçesi İnönü Mahallesi Eski Sinema Sokağı'nda meydana geldi. İş yerlerinin bulunduğu binaya gelen işletmeciler, 2 katlı binanın duvarlarından gelen çatırdama seslerini duydu. Binanın camları da çatlarken, iş yeri sahipleri panikle dışarıya çıkıp durumu belediyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Akyazı Belediyesi ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin güvenlik amacıyla boşalttığı binanın bulunduğu sokak, Akyazı Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle kapatıldı. Binada AFAD ve ilgili kurumlar tarafından inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat YILMAZ/AKYAZI(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.