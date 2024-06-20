Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Cankurtaran Ekipleri Tatilcilerin Güvenliğini Sağladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillere tedbirleri artırarak tatilcilerin güvenli bir şekilde denizin keyfini çıkarmasını sağladı.

Kurban Bayramı'nda Kaynarca, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki sahillerde tedbirleri artıran Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı cankurtaran ekipleri, tatilcilerin güven içerisinde denizin keyfini çıkarmasını sağladı.

Bayram tatili dolayısıyla üç ilçenin Karadeniz'e kıyı sahillerinde ekiplerin görev yaptığı bölgeleri tercih eden tatilciler, tedbirlerini artırıp mesai saatlerini uzatan cankurtaranların sürekli denetimleri sayesinde aileleriyle güvenli vakit geçirdi.

Cankurtaran Grup Amiri Samet Karaca, gazetecilere, 8 Haziran'dan bu yana Kaynarca, Kocaali ve Karasu'da 45 kulede 72 cankurtaranla hizmet verdiklerini belirtti.

Ekiplerinin, hazırlıklarını bayram dolayısıyla üst seviyede gerçekleştirdiğini anlatan Karaca, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İtfaiye Daire Başkanı Vedat Selamet'in talimatlarıyla sürekli uyarıda bulunduklarını söyledi.

Karaca, sezon başından bu yana 20 vakaya müdahale ettiklerini aktararak, "Bunun 16'sı Kurban Bayramı'nda. Bu sayının geçen yıllara göre az olmasının sebebi cankurtaranların sürekli tatilcileri uyarmasıdır. Bunun karşılığını da vaka sayısının düşmesiyle aldık." ifadesini kullandı.

Ekiplerin denizde vakit geçiren tatilcileri sürekli takip ettiğine değinen Karaca, sezonu kayıpsız atlatıp "güvenli sahil" olarak adlandırılacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.

Tatilci Zeynep Özlem Karakelle, cankurtaranların varlığının güven verdiğini dile getirerek, "Herkesi belli alanda tutmaya çalışıyorlar. Daha ıssız yerlerde girmiyoruz, cankurtaran olan yerleri tercih ediyoruz." diye konuştu.

Beyhan Köse de "Güvende olduğumuzu hissediyoruz. Çok ilgililer, anında müdahale ediyorlar." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı Cankurtaran Kaynarca Kocaali İtfaiye Sakarya Karasu Güvenlik Yaşam Güncel Haberler

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

Timur Cihantimur'un ot yolup tuvalet temizlediği cezaevinden ilk fotoğrafı geldi

 Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

Dizi setine silahlı saldırı! Cengo rolüyle tanınan Cengizhan Yurdutek başından yaralandı

 Taksi parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem

Taksi parasını ödemeyen kadından ağızlara açık bırakan sözler: Ben rezillik duygusunu hissetmem

 Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere 'Sen insan değilsin' diyerek tepki gösterdi

Hem suçlu hem güçlü! Ceza yazan polislere "Sen insan değilsin" diyerek tepki gösterdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title