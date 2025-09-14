Sakarya'da Bisiklet Sürücüsü Otomobil Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Haberler

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde yabancı uyruklu bir bisiklet sürücüsüne otomobil çarptı. Kaza sonucunda bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi, otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Arifiye ilçesi Arifiye Caddesi'nde yabancı uyruklu Mustafa M. (27) idaresindeki bisiklete, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AAS 885 plakalı otomobil çarptı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Terminali'ne girerek burada otomobili bir tamirhaneye bırakarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa M.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
