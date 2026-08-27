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Sapanca'da Kayınpederini Tüfekle Yaraladı

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Sakarya Sapanca'da H.Ö. (34), bilinmeyen nedenle tartıştığı kayınpederi H.S.'yi (70) tüfekle karın bölgesinden yaraladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, şüpheli kaçtı ve polis yakalama çalışması başlattı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir kişi tartıştığı kayınpederini tüfekle ateş ederek yaraladı.

Güldibi Mahallesi Ardıç Sokak'ta henüz bilinmeyen sebeple H.Ö. (34) ile 70 yaşındaki kayınpederi H.S. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.Ö, tüfekle kayınpederine ateş etti, H.S, karın bölgesinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı H.S, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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