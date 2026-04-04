Sakarya'da belediye otobüsünün çarptığı kadın öldü
Sakarya'da belediye otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Sakarya'da belediye otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Mithatpaşa Mahallesi Harmanlık Sokak'ta O.C. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan M.H'ye (71) çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.H, hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Gürkan Özer