Kastamonu Tosya'da PTT kargo kamyonu 25 metrelik köprüden uçtu, 2 yaralı kurtarıldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 kara yolunda kargo kamyonu, 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Hurda yığınına dönen araçtaki 2 yaralı, ekiplerin 40 dakika süren çabasıyla kurtarıldı.

Kaza, Tosya ilçesi D100 kara yolu Çaykapı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun istikametine seyreden Zafer G. idaresindeki 35 CEL 972 plakalı PTT'ye ait kargo kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıktı. Demir bariyerleri kıran kamyon, yaklaşık 25 metre yükseklikteki köprüden aşağı uçtu. Uçtuğu alandaki beton su kemerine de çarpan kamyon hurda yığınına döndü. Kazada sürücü ile kamyonda bulunan İsmail Ö. kabinde sıkışarak yaralandı. Kamyonda bulunan kargo paketleri ise etrafa saçıldı.

Ekipler zamanla yarıştı

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarmak için çalışma başlattı. Adeta zamanla yarışan ekiplerin yaklaşık 40 dakika süren çalışmasıyla yaralılar sıkıştıkları kabinden çıkartılabildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı