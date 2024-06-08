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Sakarya'da Çam Dağı'na kestane balı üretimi için kovanlar bırakıldı

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Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki Çam Dağı'na, tescilli kestane balı üretimi için kovanlar bırakıldı.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasındaki Çam Dağı'na, tescilli kestane balı üretimi için kovanlar bırakıldı.

Hasat sezonu için hazırlıklarını tamamlayan arıcılar, kestane çiçeğinin açmasıyla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından "Bal Ormanı" olarak belirlenen alanlara kovanlarını getirdi.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, yaptığı açıklamada, Çam Dağı'nda arıcılar için bal sağım istasyonları ve öğrenciler için arıcılık eğitim merkezi kuracaklarını söyledi.

Yüzücü, gal arısıyla mücadeleye değinerek, "Gal arısı problemini çözüme kavuşturmak amacıyla Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 200 hektarlık alanı kapsayan 50 tuzak kurarak bir sorunu daha çözüme kavuşturmuş olacağız." dedi.

Kestane balı sezonunun hayırlı olmasını dileyen Yüzücü, "Sezon boyunca tepenizden güneş, peteklerinizden bal, kovanlarınızdan arı eksik olmasın." ifadesini kullandı.

Karasu Orman İşletme Müdür Yardımcısı Savaş Pehlivan da Çam Dağı bölgesinde gözlemlenen gal arısının popülasyonunu doğal denge içinde düşürmek için çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Pehlivan, tuzaklar kurarak gal arısının yayılmasını engellemeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çam Dağı'nı özel kılan asli türlerden en önemlisi kestane ağacının, özellikle 2-3 yıldır kurumaya maruz kaldığını gözlemledik. Bunun araştırmasını yaptığımızda da en büyük etkenin gal arası olduğunu tespit ettik. Özellikle bal üretimine katkıda bulunmak, arıcılığın gelişmesini sağlamak için bu bölgeye öncelik verildi." diye konuştu.

Tuzakların 200 hektarlık alanı kapsadığını aktaran Pehlivan, kuruyan kestane ağaçları için gelecek süreçte fidan dikimi gerçekleştirileceğini belirtti.

Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör ise gal arısıyla mücadele çalışmalarından dolayı Orman Genel Müdürlüğüne teşekkür etti.

Belediyenin de bu çalışmaya destek vermesinin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Ör, "Kestane balının coğrafi tescilli olması, üreticilerimizin elini kuvvetlendiriyor. Hangi balın nereye ait olduğuna dair çeşitli problemler olmasına rağmen özellikle Çam Dağı kestane balında böyle bir durum söz konusu değil. Buradaki kestane balında hafif acılık, farklı bir aroma var, insanlar da bu özelliği arıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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