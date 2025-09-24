Sakarya'da Ağustos Ayı Asayiş ve Güvenlik Verileri Açıklandı

Sakarya'da ağustos ayı asayiş ve güvenlik verileri paylaşıldı.

Vali Rahmi Doğan başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Toplantı Salonu'ndaki programda, ağustos ayı asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, kumar, yasa dışı avcılık ve trafik tedbirleri konuları ele alındı.

Vali Doğan, terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını söyledi.

Ağustos ayında çeşitli suçlardan yakalanan 3 bin 804 kişiye işlem yapıldığını ifade eden Doğan, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 34 bin 440 lira ele geçirildiğini kaydetti.

Doğan, kaçakçılık suçları kapsamında 169 bin 930 litre kaçak akaryakıt, 5 bin 170 paket sigara, 204 elektronik sigara, 367 puro, 175 bin 820 makaron (filtreli sigara kağıdı), 18 bin sigara filtresi, makaron doldurma makinesi, 1060 sigara yapım malzemesi, 10 kilogram açık tütün, 7 kilogram nargile tütünü, 81 şişe alkol, 53 alkol yapım malzemesi, 5 alkol yapım maddesi, 45 litre etil ve metil alkol, 4 bin 620 kaçak/sahte parfüm, 44 cep telefonu ile 181 aksesuarı, 30 kol saati, bin 256 kaçak sahte gözlük, 56 ruhsatsız tabanca, 26 ruhsatsız tüfek, 29 kurusıkı tabanca, 892 mermi, 2 çalıntı otomobil, 5 motosiklet ve 11 bisiklet ele geçirildiğini dile getirdi.

Göçmen kaçakçılığı kapsamında 4 organizatöre ve 335 yabancı uyruklu kişiye işlem yapıldığını aktaran Doğan, kumar suçları kapsamında 1 iş yerinin ise mühürlendiğini ifade etti.

Doğan, çeşitli suçlardan aranan 807 kişinin de yakalandığını dile getirerek, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığının verilerini de paylaştı.

Faaliyetler kapsamında 587 kişiye UYAP ve 104 yabancı uyruklu kişiye İnterpol sorgusu yapıldığını belirten Doğan, 30 deniz aracının da denetlendiğini söyledi.

Doğan, yasa dışı faaliyette bulunduğu tespit edilen 28 kişiye işlem yapıldığı, 107 bin 999 lira para cezası uygulandığını belirterek, yasa dışı su ürünleri avcılığında kullanılan 2 bin metre uzatma ağına da el konulduğunu kaydetti.

Doğan, 217 bin 920 araç sürücüsünün denetlendiği, kural ihlali yapan 26 bin 782 araca da işlem yapıldığını ifade ederek, 1722 aracın trafikten men edildiğini, 493 sürücü belgesine el konulduğunu, çeşitli ihlallerden toplam 111 milyon 825 bin 983 lira para cezası kesildiğini bildirdi.

Bir gazetecinin, Mudurnu Çayı'na atık su boşaltan fabrikanın tekrar açılması hakkındaki soru üzerine Doğan, fabrikanın mahkeme kararıyla açıldığını kaydetti.

Fabrikanın arıtma tesislerini yeniden düzenlemesinin ardından bu kararın alındığı aktaran Doğan, idari davaların sürdüğünü, ekiplerin fabrikayı denetlenmeye devam ettiğini aktardı.

Doğan, Acarlar Longozu'na yakın noktada tavuk çiftliklerinin atık bıraktığını iddiasına ilişkin, 2 tavukçuluk firmasına ceza kesildiğini, şirketlerden birine ise süre tanındığı, eksikliklerini gidermediği takdirde kapatılacağını sözlerine ekledi.