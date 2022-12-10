Sakarya'da ağaç soyma makinesine sıkışan işçi öldü Güncel Haberler Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bir farikada işçi ağaç soyma makinesine sıkıştı. Ağır yaralanan işçi olay yerinde feci şekilde can verdi. Sakarya Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri sektöründe faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan M.Ç, ağaç soyma makinesine sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, M.Ç'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI Fabrikaya gelen Cumhuriyet savcısı, olay yerinde inceleme yaptı. M.Ç'nin cesedi, daha sonra Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Organize Sanayi Bölgesi Ferizli Sakarya Güncel Haberler

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