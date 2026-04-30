Sakarya'da 'Ada Dil Türkçe Şenliği'nin ikinci etabında konuşma uygulama sınavı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Ada Dil Türkçe Şenliği"nin ikinci etabı konuşma uygulama sınavı tamamlandı.

Türkçenin dört temel becerisini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Ada Dil Türkçe Şenliği projemizin ikinci etabında konuşma uygulama sınavı düzenlendi.

Öğrencilerin okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerinin geliştirilmesinin hedeflendiği sınav, Sakarya Üniversitesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Bölümü akademisyenleri ve Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencilerinin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Projenin ilk aşamasında açık uçlu sorular aracılığıyla okuma ve yazma becerileri değerlendirildi, ayrıca özgün dinleme metinleriyle öğrencilerin dinleme ve odaklanma becerileri ölçüldü. İkinci aşamasında, daha dinamik bir uygulamaya geçilerek, öğretim programları temel alınarak belirlenen 14 tema çerçevesinde 72 farklı konuşma konusu hazırlandı. Öğrenciler, akademisyenler önünde konuşma yaptı.

Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Kahraman, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca 1 Kasım 2023'te başlatılan "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" vizyonuyla Adapazarı'nda öğrencilerin Türkçeyi doğru, etkili ve bilinçli kullanmalarını desteklemek amacıyla "Ada Dil Türkçe Şenliği" projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Projeyle, 6. ve 10. sınıf öğrencilerinin Türkçe'nin dört temel becerisi okuma, yazma, dinleme ve konuşma alanlarında gelişimini hedeflediğini vurgulayan Kahraman, "Dili güçlü olan bireyin düşüncesi de güçlü olur. Dil düşünmemizin temel adımı, kültürümüzün taşıyıcısı, kimliğimizin en önemli parçasıdır." dedi.

Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpaslan Okur da şenliğe üniversite olarak destek verdiklerini ve jüri üyesi olarak görev aldıklarını kaydetti.

Öğrenci Mehmet Kazanasmaz ise yarışmaya öğretmeninin desteğiyle katıldığını, yarışma sayesinde dil becerilerinin farkına vararak kendini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmasına vesile olduğunu anlattı.

Öğrenci Kerem Demir, etkinliğin kendisine olumlu katkılar sağladığını ve oldukça verimli geçtiğini aktardı.