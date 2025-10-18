Haberler

Şehitlerin Hikayeleri: 364 Gün O Gün

Sakaryalı 14 kadın yazarın kaleme aldığı "364 Gün O Gün" kitabının tanıtımı gerçekleştirildi.

Adalı Kadın Yazarlar Topluluğunca, Sakara Yerel Kültür Derneği ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şubesinin desteğiyle yazılan ve Sakaryalı 45 şehidin hayat hikayesinin yer aldığı kitabın tanıtımı için Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Şehitlerin bilgilerinin yer aldığı videonun izletilmesinin ardından, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkan Yardımcısı Ahmet Pekşen, Gazi Yiğit Uçar, Adalı Kadın Yazarlar Topluluğu Başkanı Filiz Toklu, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve kitabın editörü Nalan Solmaz Aşkın birer konuşma yaptı.

Programa, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Sakarya Şube Başkanı Mustafa Çolak, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Aziz Güvener - Güncel
