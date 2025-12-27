Sakarya'da düzenlenen operasyonda 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda, 45 yaşındaki L.A.'nın aracında 350 gram sentetik uyuşturucu bulundu. Olayla ilgili adli işlemler başlatıldı.
Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince çalışma başlatıldı.
L.A'nın (45) aracında yapılan aramalarda, 350 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Şüpheli L.A. hakkında adli işlemlere başlandı.
