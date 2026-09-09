Sakarya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanması sürdü

Sakarya'nın Erenler ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davanın duruşmasına tutuklu sanıklar Ö.K. ve İ.H.K, tutuksuz sanıklar E.Ş.K, M.K. ve H.K, müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık E.K. ise bulunduğu cezaevindeki Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'nde (SEGBİS) oluşan sorun nedeniyle duruşmaya bağlanamadı.

Söz verilen tanık V.S, tutuklu sanık E.K'nin, ablasının eşi olduğunu, olay günü 21.00 civarlarında baldızının arayarak ağabeyinin vefat ettiğini söylediğini, eşi ve baldızıyla gittiği olay yerinde arabayı park ederken sanık E.K. ile karşılaştığını ve hatırladığı kadarıyla sol elinde silah bulunduğunu anlattı.

Sanık E.K'nin kendisine, "Beni öldürecekler, hayatım bitti." dediğini öne süren tanık V.S, "15-20 metre ileride köydeki gençler onu sakinleştirmeye çalıştı. E.K, oradaki kırmızı renkli araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Daha sonra gençlerle görüştüm, üzerlerine olayın kalmaması için şikayetçi olduklarını söylediler." dedi.

V.S, sanık E.K. ile karşı ailedeki gençlerin arasında tartışma olduğunu fakat aile büyüklerinin olayı yatıştırdığını bildiğini ve başka husumet bulunmadığını ifade etti.

Sanık avukatları dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporuna ilişkin beyanda bulunarak, müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Süreç

Sakarya'nın Erenler ilçesi Ekinli Mahallesi'nde, 6 Ağustos 2025'te, aralarında husumet bulunan iki aileden 6 kişi arasında silahlı kavga çıkmış, olayda Mustafa K. ile Numan K. hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İ.H.K. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, Ö.K. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 2 kez 10 yıldan 18 yıla, "basit yaralama" suçundan 2 kez 9 aydan 1 yıl 15 aya ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Öte yandan, 4 sanık için "ısrarlı takip", "nitelikli yağma", "basit yaralama", "korku, kaygı ve panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından değişen oranlarda hapis cezası isteniyor.

Kaynak: AA