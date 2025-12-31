Sakarya'da arıcılara seminer verildi

Sakarya'da 17. Arıcılık Semineri gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliğince Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, arı sağlığı, arı ölümlerinin nedenleri ve alınması gereken önlemler ele alındı.

Sunumlarda arı ölümlerinin tek nedene bağlı olmadığı, çevresel faktörler, bakım ve yönetim hataları, insan kaynaklı uygulamalar, tarımsal ilaç kullanımı ile iklim değişikliğinin etkili olduğuna değinildi.

Doğru bakım ve yönetim uygulamalarının arıcılıkta önem taşıdığına dikkati çekilen programda, hastalıklarla mücadelede uygun ve bilinçli ilaç kullanımının gerekliliği anlatıldı.

Programın açılışında konuşan Hendek Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar, ilçenin arıcılık açısından önemli potansiyele sahip olduğunu belirterek, Hendek'in Sakarya'nın yaklaşık yüzde 20'sini oluşturduğunu ve hem arıcılık işletmeleri hem de aktif koloni sayısı bakımından ciddi konumda bulunduğunu ifade etti.

Gökpınar, kaymakamlık olarak projelere destek vermeye ve işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş da kentte yaklaşık 92 bin arılığın bulunduğunu dile getirerek, arıcılığa yönelik yaklaşık 1300 aracın hizmet verdiğini kaydetti.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Metin Topçu da ormanlarla ilgili her konuda destek verdiklerini anlatarak, arıcılardan ormanlarda ateş yakmamaları yönünde istekte bulundu.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Meral Kekeçoğlu da seminerin oldukça verimli geçtiğini kaydetti.

Arı ölümlerinin nedenlerine değinen Kekeçoğlu, "Arıların doğru bakım yönetimi çok önemlidir. Doğru uygulamalar ve onaylı ilaçlarla hastalıklarla mücadele edilmelidir. Özellikle tarımsal ilaçlar arılar üzerinde büyük etki yaratır. Arılarda P450 enzimi eksik olduğundan, bu ilaçlar insanlara göre daha zararlıdır. Bu nedenle ilaçlama yapılırken arıların ve arı kovanlarının bulunduğu alanlara dikkat edilmelidir." diye konuştu.

Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör de seminerin arıların tescili, tescil sonrası sağlanacak avantajlar ile arı hastalıkları konularında üreticilere bilgi sağlamak amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Bal üreticileri Mehmet Kaypak ve Erol Koç da seminerin faydalı olduğunu kaydetti.