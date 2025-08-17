Sakarya'da 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. Programda sela okunarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında sela okundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu.

Selanın ardından, protokol ve vatandaşlar vaiz eşliğinde dua etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
Hakan Çakır'ın katil zanlısının kan donduran TikTok paylaşımları

Hakan'a kıyan o katilin TikTok paylaşımına bakar mısınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi, Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı

Fenerbahçe puan kaybeder kaybetmez telefona sarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.