Sakarya'da 17 Ağustos Depremi Anma Programı Düzenlendi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. Programda sela okunarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
Sakarya'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programında sela okundu.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen anma programının ardından, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 26'ncı yıl dönümünde saat 03.02'de sela okundu.
Selanın ardından, protokol ve vatandaşlar vaiz eşliğinde dua etti.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel