Sakarya'da 15 Temmuz'da Toplu Ulaşım Ücretsiz

Sakarya'da 15 Temmuz'da Toplu Ulaşım Ücretsiz
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu. Belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs seferleri bu günde ücretsiz olarak hizmet verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olacağını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde belediye otobüsleri, ADARAY ve metrobüs seferlerinin ücretsiz olacağı belirtildi.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenecek etkinliklere ise vatandaşların toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlayabileceği aktarıldı.

Başkan Alemdar, Bakan Fidan ve Kurum'la görüştü

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, katıldığı Ankara Kızılcahamam'da gerçekleştirilen AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Sakarya'da yürütülen ve planlanan projelerle ilgili bakanları bilgilendiren Alemdar, Sakarya'ya gösterdikleri yakın ilgi ve destek için Bakan Fidan ve Kurum'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel
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