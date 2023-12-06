Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da 10 Milyon TL Değerinde Nakliye Dolandırıcılığı Operasyonu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Sakarya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 10 milyon TL değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1,5 milyon TL'lik bir dolandırıcılık daha yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

SAKARYA merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, 10 milyon TL değerinde nakliye dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli, 1,5 milyon TL'lik bir dolandırıcılık daha yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Hendek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu firmalardan nakliye amacıyla aldıkları ürünleri satan şüphelilerin tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, bu yöntemle 10 milyon TL haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelileri 1,5 milyon TL değerinde içecekleri Bursa'da bir depoya indirdikleri sırada suçüstü yakaladı. Soruşturma kapsamında Sakarya, Bursa, İstanbul ve Yalova'da 8 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında Sakarya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden A.Y. (25), M.Y. (22), E.Ş. (44) ve T.T. (23) tutuklanırken, E.K. (57), S.P. (47), Ö.Ş. (42) ve S.P. (47) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen 1,5 milyon TL değerindeki içecekler de firmaya geri teslim edildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Sakarya Dolandırıcılık Tutuklama Adliye Soruşturma Gözaltı Suç Operasyon 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 6 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 6 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 6 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 6 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 6 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 6 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Uludağ Gazoz hangi ülkenin markası, kimin malı? 6 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 6 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? ZTK kura çekimi ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası 5. tur eleme maçları kura çekimi ne zaman yapılacak? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarsa ne kadar kazanacak, ne kadar gelir elde edecek? Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Kopenhag Galatasaray maçı bu hafta mı haftaya mı ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title