Sakarya itfaiyesinin K9 köpekleri olası afetlere karşı eğitiliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin K9 köpekleri, olası enkaz, sel ve kayıp vakalarında yürütülen operasyonlarda canlara umut olmak için eğitiliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 6 yaşındaki "Reina", 2 buçuk yaşındaki "Ateş", Belçika Malinois cinsi "Google" ve 3 buçuk yaşındaki "Labrador"un olası afet anlarına hazırlık için eğitildikleri belirtildi.

İtfaiye Daire Başkanlığı K9 Arama Kurtarma Biriminin, afet ve arama kurtarma operasyonlarına karşı hazır kıta olabilmek için tatbikatların sürdüğü aktarılan açıklamada, "Tam 1 yıl önce 6 Şubat 'Asrın Felaketi'nde, 27 yıl önce 17 Ağustos 1999'da şehrin ve 85 milyonun yüreğinde kor olup kalan acıyı tekrar yaşamamak için hem sahada hem de eğitim alanında büyük gayret ortaya koyan Büyükşehir, K9 köpeklerini en zor gün için hazırlıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çalışmalarda enkaz, iz takip ve arama senaryolarına yönelik parkurlarda eğitim verildiği, farklı arazi ve hava koşullarına uyum sağlamaları için antrenmanların zor görevlerde ve şartlarda gerçekleştirildiği anlatıldı.

Grup Amiri Murat Akbaş ile eğitmenler İsrafil Yiğit ve Fatih Demir eşliğinde yürütülen çalışmalarda 4 aktif K9 arama kurtarma köpeğinin bulunduğu bilgisi verilen açıklamada, "Reina", "Ateş" ve "Google"ın enkaz arama alanında görev aldığı, "Labrador"un ise canlı iz ve koku takip alanında yetiştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, K9 ekibinin, 19 Temmuz 2019'da Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ve Uğurlu köylerinde, 30 Ekim 2020'de İzmir Bayraklı ilçesinde Barış Sitesi, Emrah Apartmanı ve özellikle Yılmaz Erbek Apartmanı'nda, 6 Şubat 2023'te ise Kahramanmaraş depreminde günlerce çalıştığı ifade edildi.