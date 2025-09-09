30 Yıl Evli Çiftlere Ücretsiz Sağlık Taraması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "2025 Aile Yılı" kapsamında, kentte 30 yılını doldurmuş evli çiftlere ücretsiz kapsamlı sağlık taraması hizmeti sunuyor.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yürütülen uygulama kapsamında, Büyükşehir Belediyesinin Tıp Merkezi'nde gelen çiftler, uzman hekimler eşliğinde detaylı sağlık kontrolünden geçiriliyor.

Hizmet kapsamında çiftlere kan tahlili, EKG, işitme testi, röntgen ve rutin tetkikler yapılıyor. Uzman hekimler, elde edilen sonuçları değerlendirerek olası sağlık riskleri hakkında çiftleri bilgilendiriyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025'i "Aile Yılı" olarak ilanının ardından ilde kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Ailelere yönelik etkinliklerden bahseden Alemdar, "30 yıl boyunca evli kalmış çiftlerimizin, bundan sonraki süreçte sağlıklı toplumun devamını sağlamak, geleceğe dair güvenli ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için hayatlarına dokunmak istiyoruz. Örnek teşkil etmek adına da 30 yıl birlikte kalan ailelerimizin 'check-up'larını, bütün sağlık taramalarını MR'ından EKG'sine kadar kliniğimizde yaparak hizmet sunmaya çalışıyoruz. Toplumumuza fayda sunmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi Başhekimi Uzman Dr. Sedat Aydın, bugüne kadar yapılan muayenelerde kronik hastalığı olup tedavilerinin yetersiz kaldığı gözlemlenen kişilerde yeniden tedavi planlandığını kaydetti.

Yapılan tetkiklerde çeşitli hastalıklar tespit ettiklerini belirten Aydın, bu durumda kişilerin teşhislerinin konulup tedavilerine başlandığını ya da ilgili uzmana yönlendirildiğini aktardı.

Hizmetten yararlanan Veli Arslan, "Belediyemize teşekkür ederim. Hizmet güzel bir şey. İnsanların zaten ihtiyacı var. Ekonomik sıkıntı içindeler. Belediyemiz ve belediye mensupları bunu üstlenmişler, ben memnunum kendi adıma ve hanımım adına. Beni gelip evimden alıp buraya getiren görevli arkadaşlara, belediye personeline teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Remzi ve Ümmühan Ay çifti de hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi.