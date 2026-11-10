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Sakarya BAM, istinaf uygulamaları için hakimlerle istişare toplantıları yaptı

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Sakarya BAM'da Ekim ve Kasım'da istinaf uygulamalarına yönelik istişare toplantıları düzenlendi. BAM Başkanı Nuri Koçer ve hakimlerin katıldığı toplantılarda kararların hukuki isabeti ile gerekçe kalitesinin artırılması ve yargılamaların makul sürede tamamlanması hedeflendi.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi'nde (BAM) "İstinaf Uygulamaları İstişare Toplantıları" düzenlendi.

İlk derece mahkemeleriyle istinaf arasındaki iletişim, koordinasyon ve uygulama birliğini güçlendirme amacıyla 2, 9, 16 ve 23 Ekim ile 6 Kasım'da düzenlenen toplantılara, BAM Başkanı Nuri Koçer, BAM daire başkanları ile Sakarya, Kocaeli, Gebze, Bolu ve Düzce'de görevli ağır ceza, asliye ceza, asliye ticaret, asliye hukuk, tüketici, aile, iş, sulh hukuk, icra ceza ve icra hukuk mahkemelerinin başkan ve hakimleri katıldı.

Toplantılarda, kararların hukuki isabetlerinin ve gerekçe kalitesinin artırılması, gereksiz işlem tekrarlarının önlenmesi ve yargılamaların makul sürede tamamlanması hedeflendi.

Toplantıların sonunda çalışmalara katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür edildi.

Kaynak: AA
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