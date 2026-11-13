Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Sakarya Akyazı'da traktör römorkundan düşen Rafet Temiz hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya Akyazı'da traktör römorkundan düşen Rafet Temiz hayatını kaybetti
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde odun yüklü traktörün römorkundan düşen Rafet Temiz (43), olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücünün ihbarıyla gelen sağlık ekipleri Temiz'in öldüğünü belirledi, jandarma soruşturma başlattı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde odun yüklü traktörün römorkundan düşen Rafet Temiz (43), olay yerinde öldü..

Olay, akşam saatlerinde D-140 kara yolu Akyazı Durmuşlar sapağında meydana geldi. Odun yüklü traktörün römorkuna binen Rafet Temiz, traktör seyir halindeyken dengesini kaybederek asfalt zemine düştü. Durumu fark eden traktör sürücüsü, aracı durdurarak Temiz'in yardımına koştu ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rafet Temiz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Temiz'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski takım arkadaşından Sergen Yalçın'a sert sözler: Taktik bilmez, yakında kovulur19

Eski takım arkadaşı Sergen'e ağzına geleni saydı: Yakında kovulur
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

61 yaşındaki Sertab Erener'in spor tutkusu başına iş açtı

Ünlü şarkıcı hayranlarını korkuttu! Spor tutkusu başına iş açtı
Alışverişte yeni dönem! Kimse sizi buna zorlayamayacak

Alışverişte yeni dönem! Artık zorunlu değil
Görevi başında rahatsızlanan er Kaan Öcal şehit oldu

Acı haberi Bakan Güler duyurdu! Görev başında şehit oldu
Küçükçekmece’de çökme riski bulunan binanın balkonlarına kalaslı destek

İstanbul'un göbeğinde ölüme davetiye çıkaran manzara
Hande Erçel yine yaptı yapacağını! Yeni hali hayranlarını ikiye böldü

Ünlü oyuncunun son hali olay oldu! Herkes aynı soruyu soruyor
Gaziantep'te korkutan anlar! Başkan yardımcısı törende fenalaşıp hastanelik oldu

Başkan yardımcısı törende yere yığıldı, gerçek sonradan ortaya çıktı
Elinde elma, üzerinde Fenerbahçe forması! Şimdi dünya yıldızı

Bu çocuğun adını şimdi dünya ezbere biliyor