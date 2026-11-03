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Sakarya Adapazarı'nda işçilerin 64 yataklı konteynerlerinde yangın hasara yol açtı

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Sakarya Adapazarı'nda işçilerin 64 yataklı konteynerlerinde yangın hasara yol açtı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı 64 yataklı konteynerlerde yangın çıktı. İtfaiyenin kontrol altına aldığı yangında konteynerlerde hasar oluştu, dumandan etkilenen bazı işçilere ambulansta müdahale edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlerde çıkan yangın hasara neden oldu.

Korucuk Mahallesi'ndeki inşaatlarda çalışan işçilerin kaldığı 64 yataklı konteynerlerde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında konteynerlerde hasar oluştu.

Öte yandan dumandan etkilenen bazı işçilere bölgeye sevk edilen ambulanslarda müdahale edildi.

Kaynak: AA
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