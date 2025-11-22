Haberler

Sakarya Açık Cezaevi'nde Gıda Zehirlenmesi Şüphesi: 131 Hükümlü Hastaneye Sevk Edildi

Güncelleme:
Sakarya Valiliği, açık cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlünün hastaneye sevk edildiğini ve şu ana kadar ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşılmadığını bildirdi. İnceleme süreci devam ediyor.

Sakarya Valiliği, açık cezaevindeki 131 hükümlünün gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiğini, şu ana kadar ciddi sağlık durumuna rastlanmadığını bildirdi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Ferizli Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda (Sakarya Açık Ceza İnfaz Kurumu) akşam saatlerinde dağıtılan akşam yemeği sonrasında bazı hükümlülerde kusma gibi gıda zehirlenmesi belirtilerinin görüldüğü ve ilk müdahalelerinin kurum revirinde yapıldığı kaydedildi.

Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Gıda zehirlenmesi şüphesiyle 131 hükümlü tedbir amaçlı hastanelere sevk edilmiş olup, şu ana kadar herhangi bir ciddi sağlık durumuna rastlanmamıştır. Ayrıca önlem olarak açık cezaevi içerisinde sahra hastanesi kurulmuştur. Konuya ilişkin inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup, hastaların genel durumu yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Emre Ayvaz - Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
