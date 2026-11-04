Şakalaşırken kazara kendini vurduğu iddia edilen Emin Tuğrul öldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, arkadaşlarıyla şakalaşırken elindeki tabancanın ateş alması sonucu göğsünden vurulduğu öne sürülen Emin Tuğrul Öztürk (18), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde, Mersincik Mahallesi Zuhal Sokak'ta meydana geldi. Arkadaşlarıyla bir araya gelen Emin Tuğrul Öztürk, şakalaştığı sırada iddiaya göre elindeki tabanca ateş aldı, mermi göğsüne isabet etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Emin Tuğrul Öztürk, bugün ikindi vakti Mersincik Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Derince Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı