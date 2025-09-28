Şair ve Yazar Yavuz Bülent Bakiler 89 Yaşında Yaşamını Yitirdi

(ANKARA) - Şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler, 89 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakiler'in vefat ettiğini duyurdu.

Davut Gül, yaptığı paylaşımda, Yavuz Bülent Bakiler'in "Gözlerin İstanbul Oluyor Birden" şiirini de paylaştı ve "Şair, yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefat haberini üzüntüyle aldık. Rabbim rahmetiyle, merhametiyle muamele etsin. Mekanı cennet, makamı ali olsun. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" ifadesine yer verdi.

Erdoğan'dan taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakiler'in hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Nice güzel şiiri, hatırayı, seyahatnameyi, biyografiyi, mektup tarzında kaleme aldığı eşsiz eseri edebiyatımıza armağan eden Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, dostlarına ve edebiyat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan taziye mesajında da Bakiler'in edebiyat ve düşünce dünyasına katkıları vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Türk edebiyatının güçlü kalemlerinden, düşünce dünyamızın mümtaz isimlerinden Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Şiirleri, yazıları ve fikirleriyle sadece edebiyat dünyasında değil, aynı zamanda milletimizin kültür ve düşünce hayatında da derin izler bırakan Bakiler, Türk dünyasının hafızasında daima yaşayacaktır. Ülkemize kattığı değerleri saygıyla hatırlayacağımız merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm edebiyat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

Yılmaz ve Kurtulmuş'un mesajları

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taziye mesajında, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Yavuz Bülent Bakiler'in vefatından büyük üzüntü duydum. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve edebiyat camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun"; TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise, "Türk edebiyatının yetiştirdiği kıymetli değerlerden, usta şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Siyasi parti liderlerinin mesajları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından, "Türk edebiyatının kıymetli isimlerinden, değerli şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Eserleri ve gönül zenginliğiyle milletimizin gönlünde her zaman yaşayacak olan merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz" mesajını paylaştı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mesajında, "Edebiyatımızın önemli isimlerinden, şair ve yazar Yavuz Bülent Bakiler'e Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin, sevenlerinin ve edebiyat camiasının başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da taziye mesajında şunları kaydetti:

"Edebiyatımızın müstesna, mütevazı ve en kıymetli kalemlerinden şair Yavuz Bülent Bakiler'in Rahmet-i Rahman'a kavuştuğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk edebiyatının, sevenlerinin ve kederli ailesinin başı sağ olsun."