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Şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yıl dönümünde şiirlerle anıldı

Şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yıl dönümünde şiirlerle anıldı
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Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yıl dönümünde Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı.

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair ve yazar Cahit Sıtkı Tarancı, vefatının 70. yıl dönümünde Diyarbakır'da şiir dinletisiyle anıldı.

Diyarbakır'da 4 Ekim 1910'da dünyaya gelen, "Yaş Otuz Beş" ve "Memleket İsterim" eserleriyle Türk şiirinin unutulmazları arasına giren Tarancı'nın vefatının 70. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğünce, Karacadağ Kalkınma Ajansı desteğiyle merkez Sur ilçesindeki Cahit Sıtkı Tarancı Müzesinde düzenlenen etkinlikte Tarancı'nın şiirleri seslendirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın 12 bin 500 yıllık geçmişiyle birçok şair ve yazar yetiştirdiğini söyledi.

Bu şairlerin en önemlilerinden birinin de Cahit Sıtkı Tarancı olduğunu, bu kapsamda Tarancı'nın vefatının 70. yılında şiir gecesi etkinliği düzenlediklerini dile getiren Tekin, şunları kaydetti:

" Diyarbakır, 12 bin 500 yıllık tarihi geçmişiyle güçlü bir kültür ve edebiyat birikimine sahip kadim bir şehir. Bu kadim şehir, yüzyıllar boyunca birçok edebiyatçı, şair ve yazar yetiştirdi. Biz de bu önemli şair ve yazarlarımızdan biri olan Cahit Sıtkı Tarancı'yı anmak adına Diyarbakır Şiir Geceleri programını düzenledik. Asıl gayemiz, Diyarbakır'ın yetiştirdiği şair ve yazarları yaşatmak, onların eserlerini gelecek kuşaklara aktarmaktır."

Kaynak: AA
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