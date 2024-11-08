Saint-Louis'daki Tarihi Camideki Çan Tartışmaları

Senegal'in Saint-Louis kentindeki minaresinde çan bulunan tarihi Büyük Saint-Louis Camisi, Fransız sömürge dönemine ışık tutarken, bazı tartışmaları da beraberinde getiriyor.

Fransa sömürge döneminde 1895'ten 1902'ye kadar Fransız Batı Afrikası'nın (AOF) siyasi başkenti, 1957'ye kadar da Senegal ve Moritanya'nın başkenti olarak kabul edilen Saint-Louis, bugünkü başkent Dakar'a yaklaşık 250 kilometre mesafede yer alıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde bulunan yaklaşık 300 yıllık geçmişe sahip Saint-Louis ya da halk arasındaki ismiyle "Ndar", aynı zamanda AOF'nin en önemli kenti olması nedeniyle sömürge döneminden kalma birçok yapıya da ev sahipliği yapıyor.

Hala ayakta kalmayı başaran Fransız mimarisiyle inşa edilmiş binalar arasında sıra dışı bir cami ise dikkatleri çekiyor.

İbadete 1847'de açılan Büyük Saint-Louis Camisi'nin kare şeklindeki 2 minaresinden birinde bir çan ve çanın hemen üstünde bir saat göze çarpıyor.

Sömürge döneminde yapılmış olması nedeniyle 1828'de açılan ve Batı Afrika'nın en eski katedrali olan Saint-Louis Katedrali'nin mimarisine benzeyen camideki çan hakkında ise farklı görüşler bulunuyor.

"Minaredeki çanın amacı saati bildirmek"

Rivayete göre, minaredeki çan, sömürge döneminde kentte yaşayan Fransızların ezan sesinden rahatsız olması nedeniyle namaz vakitlerinde Müslümanları haberdar etmek için çalıyordu.

Ancak caminin de yönetiminin de yer aldığı Saint-Louis Müslüman Derneği üyesi Saliou Sarr'a göre ise bu iddianın hiçbir temeli yok.

Sarr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çanın o dönem sadece saati bildirmek için minareye yerleştirildiğini belirterek, şunları söyledi:

"1800'lü yıllardan bahsediyoruz. Saat herkesin sahip olduğu bir aksesuar değil. Dolayısıyla cami inşa edilirken sol minaresine mekanik bir saat ve ona bağlı bir çan yerleştirilmiş. Bu çan, her saat başı vakti bildirmek amacıyla çalıyor, yani saat 3'te 3 kez, 4'te 4 kez çan sesi duyuluyor, böylece halk da vakti takip edebiliyor."

Ezanın o dönem kentteki Fransızları rahatsız ettiği söylentisine de karşı çıkan Sarr, "Henüz hoparlör sisteminin olmadığı dönemde ezan sesinin rahatsızlık vermesi de mümkün değil. Cami ibadete açıldığı günden bu yana ezan daima müezzin tarafından okunmuş. O dönemki Müslümanların İslam geleneğine ve sünnete çok dikkat ettiğini biliyoruz. Minaredeki çanın amacı saati bildirmek." diye konuştu.

Sarr, minaredeki çan ve saat mekaniğinin bugün artık çalışmadığını ancak hala yerli ve yabancı birçok turistin dikkatini çektiğini kaydetti.

Yaklaşık bin kişi kapasiteli tarihi camide, bu yıl başında tamamlanan eklentiyle 4 bin kişi aynı anda namaz kılabiliyor.