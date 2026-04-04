Fransa'nın Saint-Denis kentinde ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri düzenlendi

Fransa'nın başkenti Paris'in banliyösü Saint-Denis kentinde binlerce kişinin katılımıyla ırkçılık ve ayrımcılık karşıtı gösteri yapıldı.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine kentlerinin Belediye Başkanı Bally Bagayoko'nun çağrısıyla ırkçılık karşıtları, Saint-Denis belediye binasının önünde toplandı.

Ellerinde "Irkçılığı durdurun" ve " Fransa, sloganını unutma" yazılı dövizler taşıyan binlerce gösterici, "Hepimiz faşizm karşıtıyız", "Direniş" ve "Bally" sloganları attı.

Göstericiler, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı tepkilerini dile getirerek her türlü ayrımcılığa son verilmesi çağrısında bulundu.

Gösteriye katılanlar arasında Bagayoko, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin kurucusu Jean-Luc Melenchon, LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot da dahil çok sayıda siyasetçi yer aldı.

Bagayoko, burada yaptığı konuşmada, gösteriye yoğun bir katılım olduğuna dikkati çekti.

Irkçı ifadelere maruz kaldığını belirten Bagayoko, bu durumdan annesinin üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Bagayoko, korkunun ırkçılıkla mücadele etmeyi engellememesi gerektiğini vurgulayarak aşırı sağa karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Fransa'da 15 ve 22 Mart'ta düzenlenen yerel seçimlerde yeni belediye başkanı seçilen Bagayoko, çevrim içi ortamda nefret söylemleriyle karşı karşıya kalmıştı.

CNews kanalında Bagayoko'nun belediye başkanı olarak görevinin ilk günlerini konu alan 27 Mart tarihli programda, psikolog Jean Doridot, yeni belediye başkanıyla ilgili bir soruya "Homo sapiensin, bizlerin sosyal memeliler olduğunu ve büyük maymunlar ailesinden olduğumuzu hatırlatmak önemli." ifadesiyle yanıt vermişti.

Doridot, "Avcı ve toplayıcı olan atalarımız kabile halinde yaşıyordu." diyerek her kabilede bir liderin otoritesini kurma görevi olduğunu belirtmişti.

Aynı kanalda 28 Mart'ta ise filozof Michel Onfray, Bagayoko'nun "baskın erkek" gibi davrandığını ve bunun bir kabileye özgü bir davranış olduğunu ileri sürmüştü.

Ülkedeki farklı siyasetçiler, söz konusu ifadelerin ırkçı olduğunu belirterek tepki göstermişti.

Bu duruma tepki olarak Bagayoko ise Saint-Denis Belediye Binası'nın önünde ırkçılık ve ayrımcılığa karşı gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Saint-Denis ve Pierrefitte-sur-Seine, 1 Ocak 2025'ten bu yana ortak bir belediye çatısı altında yönetiliyor.