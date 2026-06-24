İstanbul merkezli ilaç kaçakçılığı operasyonunda 19 şüpheli yakalandı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan yüksek maliyetli ilaçları sahte reçeteyle temin ederek yurt dışına gönderdikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada, sahte reçeteler kullanılarak ecza depoları ve ilaç firmalarından temin edilen yüksek maliyetli ilaçların stoklandığını belirledi.

Aralarında eczacı, kalfası ve ecza deposu çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, gerçek reçeteleri kopyalayarak haklarından fazla ilaç alarak stokladığını belirleyen ekipler, bu yöntemle elde edilen ürünlerin talepler doğrultusunda satıldığını tespit etti.

Çoğunluğu soğuk zincir aracılığıyla muhafaza edilmesi gereken kanser, organ nakli, ALS, diyabet, hipertansiyon ve benzeri kronik hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların zanlıların evlerinde saklandığını belirleyen ekipler, yapılan eylemde hem insan sağlığı hem de kamu zararı oluşturulduğunu ortaya çıkardı.

Yurt içinde haksız elde edilen ilaçları satan şüphelilerin, yurt dışından gelen talepleri eczacı kimlik ve yetkilerini kullanarak karşıladıkları, ilaçları havalimanlarında alıcılara elden teslim ettikleri ve çeşitli kargo firmaları üzerinden "şeker, draje, sakız" gibi yanlış beyanlarla yurt dışına gönderdikleri belirlendi.

Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin kimlik ve adreslerini belirleyen ekipler, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan 19 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

Sahte reçetelerle alınan ve soğuk zincir aracılığıyla muhafaza edilmesi gereken ilaçlar, şüphelilerin evlerinde bulundu.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli dolandırıcılık", "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç satma" ve "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, elebaşılığını şüpheliler M.G ve P.E'nin, yöneticiliği ise şüpheliler İ.A, B.T, T.A, A.Ö, M.G.Ö, A.K ve A.Ö'nün yaptığı çıkar amaçlı suç örgütünün, sahte ve mükerrer reçeteleri kullanarak ecza depoları, ilaç şirketleri ve eczanelerden temin ederek stokladıkları kaydedildi.

Şüphelilerin, kanser, ALS, MS, diyabet, tansiyon gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları, sosyal medya üzerinden sahte profiller oluşturarak yurt dışındaki şahıslara kuryeler aracılığıyla kayıt dışı gönderdikleri aktarıldı.

Açıklamada, ilaçların kuryelere AVM otoparkları, kalabalık meydanlar gibi ortak teslim noktalarında teslim edildiği, ecza depoları ve ilaç şirketlerinden sahte reçetelerle temin edilen ilaçlar için şirket çalışanlarına "motivasyon ödemesi" adı altında ödeme yapıldığı bildirildi.

İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Diyarbakır, Şırnak ve Hakkari'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 19 şüphelinin yakalandığı açıklamada yer aldı.