Sahte Polis Kimliğiyle Yakalanan İzmirli Belediye Çalışanı Serbest Bırakıldı

İzmir'in Tire ilçesinde, sahte polis kimliğiyle yakalanan belediye çalışanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karateke Mahallesi'nde dün meraya çöp dökerken jandarma ekiplerince yapılan kontrolde üzerinde sahte polis kimliği çıktığı gerekçesiyle gözaltına alınan İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Hüseyin Levent T'nin (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan adliyeye sevk edilen Hüseyin Levent T'nin savcılıktaki ifadesinde, polis kimliğini internetten bulduğu bilgilerle hazırlattığını belirterek, "Çöp dökümünde vatandaşlarla sorun yaşadığımda kimliği gösterip 'Ben de emniyetten ayrılmayım.' diyordum. Üzerime gelen saldırıları engellemek için yaptım. Kimliği gösterince geri çekiliyorlardı." dediği öğrenildi.

Savcılık, jandarma ekiplerince el konulan kimliği incelenmesi amacıyla ilgili birime gönderdi.