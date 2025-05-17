Sahte Kamu Görevlisi İzmir'de Yakalandı

Sahte Kamu Görevlisi İzmir'de Yakalandı
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İzmir'de, sanayi sitesindeki esnaflara kendini kamu görevlisi olarak tanıtan ve aracının tamir ödemesinde indirim isteyen U.U., polis tarafından yakalandı. Evinde yapılan aramada silah ve telsiz ele geçirildi.

İZMİR'de, silah ve telsiz ile çekildiği fotoğrafları sanayi sitesindeki esnaflara göstererek, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim isteyen 'sahte kamu görevlisi', polis tarafından yakalandı. Şüphelinin adresinde yapılan aramada, 1 silah ve 2 telsiz ele geçirildi.

Bornova ilçesinde, sanayi sitesine gelen bir kişi, kendisini esnafa kamu görevlisi olarak tanıtarak, tamir ettirdiği aracının ödemesinde indirim istedi. Durumdan şüphelenen sanayi esnafı, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, şüphelinin U.U. olduğunu tespit etti. U.U.'nun sanayi esnafına silah ve telsizle çekilmiş fotoğraflarını gösterdiği ve kendisine kamu görevlisi süsü vererek aracını tamir ettirdiği, ödemesinde ise indirim istediği belirtildi. Kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan U.U.'nun ifadesinde kamu görevlisi olmadığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili Bornova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından U.U.'nun Kemalpaşa ilçesindeki evinde arama kararı verildi. Adrese giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede seri numarası silinmiş 1 tabanca ile 5 fişek ve 2 telsiz ele geçirdi. U.U.'nun emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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