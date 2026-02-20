Haberler

17 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı

Güncelleme:
Kocaeli merkezli düzenlenen operasyonda, sahte ilanlar ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 30 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarında 22 milyon lira para trafiği tespit edildi.

KOCAELİ merkezli 17 ilde, sahte ilanlar ve oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda, suçta kullanılan cep telefonları çamaşır makinesinin içine gizlenmiş halde bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal ortamda sahte ilanlar düzenleyip vatandaşları dolandıran şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlattı. Teknik ve fiziki takipler sonucunda, şüphelilerin açık hatlar üzerinden kurdukları sözde 'çağrı merkezi' aracılığıyla mağdurlarla görüşmeler yaptıkları ve oltalama yöntemiyle 23 kişiyi dolandırdıkları tespit edildi.

HESAPLARINDA 22 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında toplam 22 milyon 3 bin 10 lira para trafiği olduğunu belirledi. 17 Şubat'ta Kocaeli merkezli 17 ilde 33 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi, 30 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 3 şüpheli aranıyor. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 32 sim kart, 7 hard disk ve 6 USB belleğe el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 30 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, polisin operasyonu sırasında çekilen görüntülerde, çok sayıda cep telefonunun çamaşır makinesinin içine gizlenmiş olarak ele geçirildiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
