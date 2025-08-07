Sahte diploma soruşturmasına ilişkin BTK'dan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, sahte diploma soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamada, "44 sahte e-imza iptal edildi. Sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır." denildi.

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu sahte diploma skandalında soruşturma sürekli büyürken, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) açıklama geldi. Açıklamada, tespit edilen sahte e-imzaların iptal edildiği, daha güçlü tedbirlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen sahte e-imza vakalarına ilişkin adli süreç, bir üniversitenin şikâyetiyle birlikte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından yapılan teknik tespitler üzerine başlatılmıştır.

Sahte e-imza (NES – Nitelikli Elektronik Sertifika) vakalarına ilişkin yapılan kapsamlı incelemeler Ağustos 2024 tarihinden itibaren Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli bir soruşturmaya dönüştürülmüştür.

BTK tarafında tespit edilen 35 sahte e-imza hemen, ardından yapılan çalışmalarda da 9 sahte e-imza iptal edilmiş, sahteciliğe karşı güvenlik mekanizmaları arttırılarak daha güçlü tedbirler alınmıştır.

Kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla tüm NES sahiplerinin T.C. kimlik numarasına tanımla tüm mobil numaralarına ESHS ünvanınıda içeren başlığa sahip bir SMS gönderilmesi sağlanmıştır.

İlgili SMS ile vatandaş adına üretilen güvenli elektronik imzaların E-Devlet kapısında yer alan "Nitelikli Elektronik Sertifika Sorgulama" hizmeti üzerinden https://turkiye.gov.tr/btv-elektronik-imza-sertifikalari-sorgulama adresinden sorgulanabileceği bildirilmiştir.

Kurumumuz, dijital sahteciliğe karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ayrıntılar geliyor...