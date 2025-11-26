Sahte Bungalov İlanlarıyla 1.5 Milyon TL Dolandırıcılık: 24 Şüpheliden 23'ü Tutuklandı

KOCAELİ merkezli 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, internet üzerinden verdikleri sahte bungalov ilanlarıyla 1 milyon 482 bin TL dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 24 şüpheliden 23'ü tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, günübirlik bungalov kiralamak için internet ve sosyal medya platformları üzerinden şüphelilerin verdiği hesap numaralarına havale yaparak dolandırıldıklarını öne süren birçok kişinin müracaatı üzerine çalışma başlattı. Vatandaşların sahte ilan üzerinden toplam 1 milyon 482 bin TL dolandırıldığı saptandı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre toplam işlem hacmi 1 milyar 175 milyon 970 bin TL olan 24 şüpheli tespit edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine Kocaeli merkezli İstanbul, Hatay, Osmaniye, Adana, Antalya, Mersin, Şanlıurfa, Hakkari, Sinop ve Muş'ta birlikte hareket ettiği tespit edilen 24 şüpheli şahıstan 3'ü operasyon öncesi ara yakalama yapılarak tutuklandı. Soruşturma kapsamında 22 Kasım günü 50 ekip 100 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün 21 şüpheliden 3'ü Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bulundukları il adliyesinde, 18'i ise Gebze Adliyesi'nde hazır bulundu. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 20'si ise tutuklandı. Böylelikle operasyon neticesinde; yakalanan 24 şüpheliden 23'ü tutuklanmış oldu.