Kocaeli'de firari hükümlü sahte avukat kimliğiyle yakalandı

Kocaeli'de, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Murat E., sahte avukat kimliğiyle yakalandı. Evinin aramasında ruhsatsız tabancalar ve sahte belgeler ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 8 ayrı suçtan kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan Murat E'yi, İzmit'te düzenlenen operasyonla yakaladı.

Hükümlünün evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 165 fişek, balistik yelek, 2 dizüstü bilgisayar, 3 cep telefonu, SIM kart ve 2 sahte avukat kimliği ele geçirildi.

Şüpheli hakkında, "6136 sayılı Kanun'a muhalefet", "resmi belgede sahtecilik" ve "başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanma" suçlarından işlem yapıldı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sefa Tetik
