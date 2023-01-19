Sahte aşı kartı davasında 12 sanığa hapis cezası verildi, hükmün açıklanması geri bırakıldı

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte aşı kartı düzenlediği öne sürülen hemşire R.K.'nın (51) ve bu iş için anlaşmaya vardığı öne sürülen 13 kişinin tutuksuz olarak yargılandığı davada karar çıktı.

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sahte aşı kartı düzenlediği öne sürülen hemşire R.K.'nın (51) ve bu iş için anlaşmaya vardığı öne sürülen 13 kişinin tutuksuz olarak yargılandığı davada karar çıktı. 2 kişinin beraatine karar veren mahkeme heyeti, R.K.'nın da aralarında bulunduğu 12 sanığa 2 ay 15 gün ve 1 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verip, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

İzmir'de Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire K.Ü. ile uzman doktor Ç.Y., ağustos ayında, hastanede görevli hemşire R.K.'nın, Covid- 19 aşısı olmayanlara olmuş gibi sahte aşı kartı düzenlediği iddiasıyla ihbarda bulundu. Gözaltına alınan R.K., polisteki işlemlerinin ardından tutuklandı, yaklaşık 2 ay sonra da tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede R.K.'nın, 11 Ağustos 2021'de aşı yapmadığı kişiyi sistemde 'aşı yapılmış' gibi gösterdiği ve bu yöntemle para tahsil ettiği yer aldı. R.K.'nın, sahte aşı kartı konusunda WhatsApp grubu kurduğu ve 13 kişiyle bu iş için anlaşmaya vardığı da iddianamede yer aldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, R.K. hakkında 13 kez 'rüşvet almak', 7 kez 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme ve sistemdeki verileri değiştirme' ve 8 kez de 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplam 241 yıl 6 aya kadar hapis cezası istedi. Diğer 13 sanık için ise 'rüşvet vermek', 'bilişim sistemine hukuka aykırı veri yerleştirme, sistemdeki verileri değiştirme' ve 'kamu malına zarar verme' gibi suçlardan ceza verilmesi talep edildi.

Mahkeme heyeti sanıkların tamamına verilen hapis cezalarının hükmünün açıklanmasını geri bıraktı.