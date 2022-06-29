'Şahmeran' operasyonunda yakalanan 15 şüpheli adliyede MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi. MERSİN'de PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen 'Şahmeran' operasyonunda gözaltına alınan 15 kişi, adliyeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Haziran'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Tarsus ilçesinde 20 şüpheli tespit edildi. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde örgütün şehir yapılanması ve Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösteren, aralarında Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Tarsus eski ilçe başkanının da bulunduğu şüphelilere yönelik 244 personelle şafak vakti 'Şahmeran' operasyonu düzenlendi. Operasyonda yakalanan 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleriyle adiliyeye sevk edildi. Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel Emniyet Müdürlüğü PKK Güncel Haberler

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