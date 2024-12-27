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Sahipsiz Köpek Saldırısında 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Sahipsiz Köpek Saldırısında 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde, okuldan dönen 7 yaşındaki Ahmet Uçar, sahipsiz bir köpeğin saldırısında yaralandı. İlk müdahalesi Besni Devlet Hastanesi'nde yapılan Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi ve burada tetanos ve kuduz aşısı yapıldı. Ailesi, saldırının yaşandığı bölgede mahallenin köpekler nedeniyle korku içinde yaşadığını belirtti.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısında yaralanan 7 yaşındaki Ahmet Uçar, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ahmet Uçar, Toklu Mahallesi'nde okuldan evine döndüğü sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradı.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Uçar, ailesi tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa tetanos ve kuduz aşısı yapıldı.

Ahmet Uçar'ın ağabeyi Şerif Uçar, AA muhabirine, 2 gün önce kardeşi Ahmet'in okuldan çıktıktan sonra eve geldiği sırada sahipsiz köpeğin saldırısına uğradığını söyledi.

Köpeğin kardeşinin beslenme çantasını fırlattığını anlatan Uçar, şöyle konuştu:

"Kardeşimin yüzü köpek saldırısı sonucu yaralandı. Aynı sokak köpeğinin daha önce de 2 kişiye saldırdığını biliyorum. Kardeşimi kurtarmaya gelen 2 kişi de köpekten zor kurtulduklarını söyledi. Ambulansla kardeşimi Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Sonra da buraya geldik. Doktorlardan aldığım bilgiye göre kardeşimin gözünde bir problem olma ihtimali var."

Amca Adil Uçar ise sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrama korkusu yüzünden mahallede rahatça gezemediklerini söyledi.

"Hastamızı yakından izleyeceğiz"

Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Enfeksiyonu Hastalıkları Uzmanı Gülnihan Üstündağ ise Ahmet'in durumunun şu anda stabil olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İki gün önce köpek tarafından ısırılmış ve köpeğin kuduz olduğu halk sağlığı tarafından doğrulanmış. Şu an için gözde ve başta yaraları mevcut. Bunların bakımı yapılıyor. Hastamız koruyucu antibiyotiklerini alıyor. Kuduz bir köpek tarafından baş bölgesinden ısırıldığı için biraz riskli bir durum. Her ne kadar aşı yapıldıysa da bu hastamız kuduzdan yüzde 100 korunma sağlayamayabilir. Hastamızı yakından izleyeceğiz. Herhangi bir bulgu gelişmesi halinde gerekli tedavileri de uygulayacağız."

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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